Местное СМУ №61 построит в воронежской Таловой детсад за 352 млн рублей

Единственным участником торгов на разработку рабочей документации и строительство детского сада в рабочем поселке Таловая Воронежской области стало местное ООО «Специализированное монтажное управление №61». Договор направлен поставщику на подписание, следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составила 363,1 млн руб. Подрядчик снизил ее на 10,9 млн — до 352,2 млн.

Компании необходимо до 1 июня 2024 года построить и отделать двухэтажный детсад на 300 мест, закупить и поставить необходимые мебель и оборудование, а также благоустроить территорию и установить ограждение.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ №61» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2017 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 172,7 млн руб., чистая прибыль — 287 тыс. Директором и единственным владельцем является Сергей Куликов.

Сведения об участии компании в других госзакупках у Rusprofile нет.

Иван Недокопов

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