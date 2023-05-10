В Крыму за апрель поездами воспользовались более 700 тысяч пассажиров

По итогам апреля текущего года в Крыму поездами воспользовались более 700 тыс. пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

Пригородным сообщением воспользовались около 500 тыс. человек. Поезда дальнего следования перевезли не менее 220 тыс. человек. Грузооборот КЖД в прошлом месяце составил 610,6 тыс. тонн грузов. Драйверами стали зерно, химикаты, нефтепродукты и металлы.

«Кроме того, в апреле появилась такая новая номенклатура в погрузке КЖД, как удобрения»,— говорится в сообщении.

В настоящее время на полуострове проводят капитальное обновление путей и объектов железнодорожной инфраструктуры. Так, на станции «Симферополь-Грузовой» провели укладку рельсошпальной решетки, отремонтировали стрелочные переводы в Джанкое и на станции Краснофлотской и другие работы.

Анастасия Донскова

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