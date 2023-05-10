В Ростовской области за ловлю редких видов рыб задержаны пятеро браконьеров

В селе Петрушино Неклиновского района Ростовской области сотрудники Пограничного управления ФСБ задержали пятерых браконьеров, промышлявших выловом осетра и шемаи. Ущерб от деятельности задержанных составил около 6 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что в момент столкновения с представителями правоохранительных органов нарушители попытались скрыться. У задержанных был обнаружен трактор, лодка, сети для ловли и 4 тыс. особей рыбы разных видов, включая редкие.

В отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника ФСБ России). Также проводятся следственные мероприятия по фиксации признаков преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным Красную книгу). Данные подозреваемых в пресс-службе ПУ ФСБ не раскрывают.

Анастасия Назарова