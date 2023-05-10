Глава Башкирии утвердил для чиновников гранты за «Достижения года»

В Башкирии муниципалитетам выделят гранты за лучшие показатели деятельности органов местного самоуправления. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Финансирование в виде дотаций в качестве поощрения будет распределяться среди городов и регионов, добившихся лучших показателей в номинациях «Здоровье и демографическое развитие», «Социальное развитие», «Устойчивое экономическое развитие», «Безопасная и комфортная территория» и «Информационная открытость и обратная связь с жителями».

В каждой номинации предусмотрены критерии оценки эффективности работы чиновников. Так, в первой из них будет учитываться обеспеченность граждан медицинским персоналом, коэффициенты смертности, рождаемости, миграционного прироста и другие. Социальное развитие будут оценивать по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровню безработицы, доле детей участников СВО до полутора лет, получивших вне очереди место в детском саду и освобожденных от оплаты услуг.

Об устойчивом экономическом развитии муниципалитета будут судить по количеству реализованных инвестпроектов, объему инвестиций в основной капитал субъектов малого бизнеса, продуктивности гектара пашни и росту поголовья сельхозскота.

В номинации «Безопасная и комфортная среда» оценке подлежит реализация мероприятий программы «Башкирские дворики», улучшение системы наружного освещения, а также объем введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. Все показатели, применяемые для анализа эффективности деятельности муниципальных властей, будут предоставлять республиканские ведомства. Так, индекс информационной открытости муниципалитетов определит Агентство по делам печати и СМИ, а качество обратной связи с жителями и работу в соцсетях — администрация главы региона.

Гранты за «Достижения года» утверждены Радием Хабировым с 2020 года. Решение принято «в целях стимулирования работы органов местного самоуправления», говорится в документе. До настоящего времени номинации за «достижения» должны были предлагать республиканские ведомства.

Наталья Александрова

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