На подключение к электричеству нового бетонного завода в Тюменской области ушло 2,3 млн рублей

«Россети Тюмень» подключили к электрическим сетям новый бетонный завод в Тюменской области. Промышленное предприятие производит строительную смесь для домов, тоннелей, дамб и автодорог. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей.



Чтобы предоставить заводу 500 кВт мощности, энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ и установили реклоузер с функцией интеллектуального учета электроэнергии. Электроснабжение предприятия осуществляется от питающего центра 110 кВ «Чермет» через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и производственные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения, развитию промышленности и бизнеса в Тюменской области.