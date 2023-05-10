Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На подключение к электричеству нового бетонного завода в Тюменской области ушло 2,3 млн рублей

«Россети Тюмень» подключили к электрическим сетям новый бетонный завод в Тюменской области. Промышленное предприятие производит строительную смесь для домов, тоннелей, дамб и автодорог. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей.

Чтобы предоставить заводу 500 кВт мощности, энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ и установили реклоузер с функцией интеллектуального учета электроэнергии. Электроснабжение предприятия осуществляется от питающего центра 110 кВ «Чермет» через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и производственные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения, развитию промышленности и бизнеса в Тюменской области.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...