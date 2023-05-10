Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского расторгает контракт с гендиректором

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Довлет Анзароков увольняется с должности по соглашению сторон. Последним рабочим днем для него станет 10 мая. Об этом сообщает «Новый компаньон». Исполнять обязанности генерального директора будет финансовый директор театра Татьяна Гущина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Довлет Анзароков был назначен генеральным директором театра в июне 2021 года, сменив на этой должности Андрея Борисова, занявшего в ноябре 2020 года пост гендиректора Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Довлет Анзароков в разные годы работал главным администратором концертного зала Мариинского театра, начальником отдела продаж в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, заместителем директора в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, начальником отдела маркетинга и продажи билетов Национального драматического театра России (Александринский театр). Является основателем и бывшим директором санкт-петербургского «Международного молодежного центра музыкального искусства».