Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского расторгает контракт с гендиректором

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Довлет Анзароков увольняется с должности по соглашению сторон. Последним рабочим днем для него станет 10 мая. Об этом сообщает «Новый компаньон». Исполнять обязанности генерального директора будет финансовый директор театра Татьяна Гущина.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Довлет Анзароков был назначен генеральным директором театра в июне 2021 года, сменив на этой должности Андрея Борисова, занявшего в ноябре 2020 года пост гендиректора Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
Довлет Анзароков в разные годы работал главным администратором концертного зала Мариинского театра, начальником отдела продаж в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, заместителем директора в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, начальником отдела маркетинга и продажи билетов Национального драматического театра России (Александринский театр). Является основателем и бывшим директором санкт-петербургского «Международного молодежного центра музыкального искусства».