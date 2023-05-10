В Екатеринбурге перекроют улицы Победы, Карасьевская и съезд с Комсомольской на Хрустальную

Движение транспорта по нескольким улицам Екатеринбурга начнут закрывать в мае, сообщили в пресс-службе администрации города. Так, с 19 мая по 15 октября 2023 года специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Победы (от улицы Индустрии до улицы Ильича).

Из-за перекрытия перестанет ходить троллейбус № 30. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей.

С 17 мая по 31 августа 2023 года специалисты «АльмакорГруп» закроют съезд с улицы Комсомольская на Хрустальную. Ограничение связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца на переулке Базовый. Заезд в микрорайон Синие Камни будет организован путем введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон.

С 20 мая по 1 декабря 2023 года строители компании «Проспект» закроют движение транспорта по улице Карасьевская (на участке от улицы Медногорской до дома № 52 на улице Карасьевской). Ограничение связано со строительством улицы Карасьевской и проведением дорожных работ.

Диана Сунагатуллина

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