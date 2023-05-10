Петербуржец отравила мухоморами в БАДах, которые купил для улучшения качества сна

Жителя Санкт-Петербурга госпитализировали с диагнозом «острое отравление грибами». Речь идет о мухоморах, пишет 10 мая «Фонтанка».

39-летний мужчина в настоящее время находится в отделении токсикологии после промывки желудка. Его близкие в беседе с полицией объяснили инцидентов приемом БАДов. Мужчина якобы приобрел их в интернете, поскольку они обещали успокоение нервной системы и улучшение сна. 9 мая он позвонил девушке и признался, что чувствует себя плохо. Она предположила, что пострадавший принят чрезмерную дозу препарата.

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