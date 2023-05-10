На реставрацию школы №126 в Нижнем Новгороде выделено 20,5 млн рублей

Школа №126 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода объявила два конкурса на реставрацию здания. Общая начальная (максимальная) стоимость контрактов превысила 20,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация школы №126 Фото: администрация школы №126

Школа построена в 1935 году, в 2019 году ее здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Подрядчикам предстоит отреставрировать дворовые фасады (17,7 млн руб.) и отремонтировать кровлю (2,8 млн руб.).

Комиссия выберет исполнителей 11 мая. Работы необходимо завершить до 9 августа.

Елена Ковалева