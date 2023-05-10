На реставрацию школы №126 в Нижнем Новгороде выделено 20,5 млн рублей

Школа №126 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода объявила два конкурса на реставрацию здания. Общая начальная (максимальная) стоимость контрактов превысила 20,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.
Фото: администрация школы №126
Школа построена в 1935 году, в 2019 году ее здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Подрядчикам предстоит отреставрировать дворовые фасады (17,7 млн руб.) и отремонтировать кровлю (2,8 млн руб.).
Комиссия выберет исполнителей 11 мая. Работы необходимо завершить до 9 августа.