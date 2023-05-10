Суд не стал привлекать Газпромбанк и руководство «Карагайлинского» к субсидиарной ответственности

В рамках дела о банкротстве ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» (вело добычу угля до 2020 года около города Киселевск в Кузбассе) арбитражный суд отказался привлечь к субсидиарной ответственности АО «Газпромбанк» (ГПБ), как контролирующего лица должника. Помимо него в качестве соответчиков привлекались также один из учредителей шахтоуправления Павел Савкин и бывший гендиректор предприятия Игорь Рытиков.

Заявителями выступили кредиторы «Карагайлинского» индивидуальные предприниматели Андрей Патов из Киселевска и Анастасия Филимонова из Новосибирска. Их основной довод сводился к тому, что с 2014 года шахтоуправление уже было фактически неплатежеспособным, но контролирующие лица это игнорировали, не направили заявление о признании «Карагайлинского» банкротом, ГПБ продолжал выдавать ему кредиты. Статус контролирующего лица для банка заявители обосновывали тем, что в рамках проектного финансирования строительства шахты и фабрики должника ему одному предоставлялись полномочия контролировать проект, члены совета директоров и финансовые контролеры должника были сотрудниками «внучатых» компаний ГПБ, учредителем должника с 2 ноября 2016 года было подконтрольное банку ООО «Технология добычи». Имущественный вред, по мнению заявителей, наносился «Карагайлинскому» заключением договоров залога имущества, невыгодной конвертацией задолженности из долларов в рубли, заключением допсоглашений о капитализации процентов по долгу.

По данным ответчиков, причиной банкротства шахтоуправления «стал кризис в угольной промышленности» и «непрогнозируемое ухудшение горно-геологических условий подземной разработки» . Суд согласился с этим доводом. В тоже время суд не признал, что у ГПБ был статус контролирующего лица в шахтоуправлении. При этом, как сказано в судебном определении, арбитраж не усмотрел неправомерных действий Павла Савкина и Игоря Рытикова.

Шахта «Карагайлинское» в составе угольной компании «Заречная» была введена в октябре 2014 года с проектной мощностью 31-34 тыс. т угля в месяц. Кредитором строительства шахты выступал Газпромбанк (ГПБ). Затем была построена углеобогатительная фабрика в составе шахтоуправления мощностью 1,5 млн т в год. В сентябре 2020 года предприятие было признано несостоятельным, а в феврале 2021 ГПБ вышел из числа его кредиторов, продав свои требования на 45,2 млрд руб. «Промаутсорсингу».

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Игорь Лавренков, Кемерово