Управляющие компании в Ижевске привлекают к ответственности за некачественную горячую воду

В столице Удмуртии по итогу четырех месяцев 2023 года поступило 32 жалобы на качество горячей воды. В частности, обращения подавали жители домов на улице Кунгурцева, 10 лет Октября и Сельская, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В результате надзорных мероприятий подтвердилось 48% жалоб на качество горячей воды. Всего было отобрано 56 проб, из них 59% не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям. Горячая вода оказалась с избытком общего железа, мутности и цветности.

Управляющим компаниям объявлено девять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Подготовлены три иска по обеспечению качественной горячей водой, два из них находятся на рассмотрении.