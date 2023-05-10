Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Управляющие компании в Ижевске привлекают к ответственности за некачественную горячую воду

В столице Удмуртии по итогу четырех месяцев 2023 года поступило 32 жалобы на качество горячей воды. В частности, обращения подавали жители домов на улице Кунгурцева, 10 лет Октября и Сельская, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В результате надзорных мероприятий подтвердилось 48% жалоб на качество горячей воды. Всего было отобрано 56 проб, из них 59% не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям. Горячая вода оказалась с избытком общего железа, мутности и цветности.

Управляющим компаниям объявлено девять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Подготовлены три иска по обеспечению качественной горячей водой, два из них находятся на рассмотрении.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...