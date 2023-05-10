Миндортранс и управление автомобильными дорогами Удмуртии погасили 300 млн рублей долга перед предпринимателями

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, а также управление автомобильными дорогами республики погасили долг перед предпринимателями после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, ведомства заключили контракт на выполнение работ и оказание услуг в сфере автодорожной деятельности. Общая сумма превысила 300 млн руб.

Предприниматели свои обязательства в полном объеме. Однако оплату по договорам не получили.

В отношении председателя правительства Удмуртии было внесено представление. После этого задолженность по контрактам погашена в полном объеме.