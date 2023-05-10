Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незнание гражданами США истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что в стране скоро появится поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее. Он указал, что Россия, в свою очередь, будет продолжать делать все, чтобы хранить память о подвиге советского народа.

В ходе пресс-колла Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что в мае отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте. «Это, к сожалению, достаточно пагубная линия. Мы с вами знаем из различных материалов социологических, что в Америке из молодого поколения уже никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И фактически там даже среднее поколение не в курсе деталей нашего недавнего прошлого»,— ответил он.

Дмитрий Песков считает, что в скором времени в США будет поколение, которое не сможет «трезво оценивать свое настоящее и свое будущее», поскольку американские граждане не знают, «кто спас мир от коричневой чумы». «Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс»,— добавил он.

«В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа»,— заключил пресс-секретарь российского президента.

Милена Костерева