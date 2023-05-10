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Коммерсантъ FM
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Песков назвал заявления США о победе во Второй мировой войне пагубной линией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что незнание гражданами США истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что в стране скоро появится поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее. Он указал, что Россия, в свою очередь, будет продолжать делать все, чтобы хранить память о подвиге советского народа.

В ходе пресс-колла Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что в мае отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте. «Это, к сожалению, достаточно пагубная линия. Мы с вами знаем из различных материалов социологических, что в Америке из молодого поколения уже никто не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. И фактически там даже среднее поколение не в курсе деталей нашего недавнего прошлого»,— ответил он.

Дмитрий Песков считает, что в скором времени в США будет поколение, которое не сможет «трезво оценивать свое настоящее и свое будущее», поскольку американские граждане не знают, «кто спас мир от коричневой чумы». «Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс»,— добавил он.

«В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа»,— заключил пресс-секретарь российского президента.

Милена Костерева

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В акции «Бессмертный полк» в Берлине (Германия) приняли участие около 1 тыс. человек

В акции «Бессмертный полк» в Берлине (Германия) приняли участие около 1 тыс. человек

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Члены мотоклуба «Ночные волки» на праздновании Дня Победы в Берлине

Члены мотоклуба «Ночные волки» на праздновании Дня Победы в Берлине

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

В Париже президент Франции Эмманюэль Макрон зажег пламя на Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

В Париже президент Франции Эмманюэль Макрон зажег пламя на Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

Фото: Reuters

Военные из Французской республиканской гвардии во время памятных мероприятий на Елисейских полях

Военные из Французской республиканской гвардии во время памятных мероприятий на Елисейских полях

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

В Берлине также прошла акция «Марш памяти: помни»

В Берлине также прошла акция «Марш памяти: помни»

Фото: Reuters / Annegret Hilse

«Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

«Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Празднование Дня Победы в Бишкеке (Киргизия)

Празднование Дня Победы в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Шествие в честь Дня Победы в Софии (Болгария)

Шествие в честь Дня Победы в Софии (Болгария)

Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Акция «Бессмертный полк» в Парке освободителям и возложение венков на мемориальном кладбище в Белграде

Акция «Бессмертный полк» в Парке освободителям и возложение венков на мемориальном кладбище в Белграде

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Шествие в честь Дня Победы в Кишиневе (Молдавия)

Шествие в честь Дня Победы в Кишиневе (Молдавия)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе

Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В восточной части Берлина прошла церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Трептов-парке

В восточной части Берлина прошла церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Трептов-парке

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Участница празднований в Трептов-парке в Берлине

Участница празднований в Трептов-парке в Берлине

Фото: Reuters / Michele Tantussi

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В акции «Бессмертный полк» в Берлине (Германия) приняли участие около 1 тыс. человек

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Члены мотоклуба «Ночные волки» на праздновании Дня Победы в Берлине

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

В Париже президент Франции Эмманюэль Макрон зажег пламя на Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой

Фото: Reuters

Военные из Французской республиканской гвардии во время памятных мероприятий на Елисейских полях

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

В Берлине также прошла акция «Марш памяти: помни»

Фото: Reuters / Annegret Hilse

«Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Празднование Дня Победы в Бишкеке (Киргизия)

Фото: Reuters / Vladimir Pirogov

Шествие в честь Дня Победы в Софии (Болгария)

Фото: Reuters / Spasiyana Sergieva

Акция «Бессмертный полк» в Парке освободителям и возложение венков на мемориальном кладбище в Белграде

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Белграде (Сербия)

Фото: Коммерсантъ / Ольга Жолобова  /  купить фото

Шествие в честь Дня Победы в Кишиневе (Молдавия)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В восточной части Берлина прошла церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам в Трептов-парке

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Участница празднований в Трептов-парке в Берлине

Фото: Reuters / Michele Tantussi

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