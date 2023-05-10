Стоимость похорон в Перми выросла на 900 рублей

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, и услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, увеличилась по сравнению с прошлым годом почти на 900 руб. Соответствующее постановление подписал глава Перми Алексей Демкин.

В 2022 году стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, составляла 8009 руб., в 2023 году — 8962 руб.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.