Экс-руководителя УФССП по Пермскому краю предложили приговорить к 13 годам колонии

В Пермском краевом суде проходят прения по уголовному делу в отношении экс-руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Как сообщает Properm.ru, гособвинение предлагает приговорить его к 13 годам лишения свободы со штрафом 50 млн руб. Как считает прокуратура, господин Кожевников должен быть лишен специального звания «советник юстиции второго класса».

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Напомним, Игорю Кожевникову инкриминируется 38 эпизодов преступной деятельности, основная часть которых касается получения взяток. Как считают следствие и прокуратура, бывший главный судебный пристав Пермского края получил около 15 млн руб. за оказание услуг по обналичиванию денежных средств через счета ФССП.

Показания на Игоря Кожевникова дала его экс-подчиненная Александра Марданова. Сам господин Кожевников вину категорически отрицает.