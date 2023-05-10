Компания Maris стала новым резидентом в БЦ «Северная Столица»

Компания по работе с недвижимостью Maris стала брокером в сделке о переезде ООО «Магистраль северной столицы» в бизнес-центр «Северная Столица». Площадь нового офиса общества составила1430 кв. м., рассказали 10 мая в пресс-службе Maris.

«Для арендатора были важны локация, наличие подземного паркинга, высококачественная готовая отделка и определенные сроки для переезда. Выбранный объект класса «А» удовлетворил эти требования»,— комментирует сделку директор департамента по работе с корпоративными клиентами компании Maris Нелли Алейникова.

Компания «Магистраль северной столицы» занимается эксплуатацией ЗСД в Петербурге в течение 30 лет с даты подписания концессии. Она переезжает в офис класса «A» в БЦ «Северная Столица». Центр находится в шаговой доступности от Эрмитажа, Невского проспекта, Дворцовой и Конюшенной площади.

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