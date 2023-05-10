В Краснодаре осудили девушку за похищение драгоценностей на 8 млн рублей

В Краснодаре осудили жительницу Иркутской области за хищение ювелирных изделий на 8 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что августе 2021 года девушке предложили работу с обучением в Челябинске. Там она научилась разбираться в драгоценностях и стала работать консультантом в ювелирном магазине. В апреле 2022 года злоумышленница приехала в Краснодар и устроилась на работу в магазин «Kosh you» в ТЦ «СБС». Проработав там месяц, девушка подменила настоящие драгоценности поддельными, передала ценности курьеру и сбежала Москву. Там она сама пришла в отдел полиции и сообщила о преступлении. В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил девушку к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Она также обязана будет возместить материальный ущерб в размере 8,3 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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