Конкурсного управляющего будут судить в Новосибирской области за коммерческий подкуп

В Новосибирской области бывший конкурсный управляющий обвиняется в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). В ходе следствия фигурант дела вину в совершенном преступлении не признал. Следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму около 8 млн руб.

По данным следственного управления СУ СКР по Новосибирской области, в октябре 2021 года конкурсный управляющий одной из компаний в Барабинском районе получил от представителей другой фирмы 1,5 млн руб. «Средства предназначались за принятие обвиняемым юридически значимых решений по переходу права собственности на недвижимое имущество между этими организациями», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Лолита Белова