Машино-места: брать или не брать?

Сегодня невозможно представить новостройку без паркинга, особенно в большом городе. Все чаще мы замечаем тренд на дворы и придомовую территорию, свободные от транспорта. Для современных новостроек в центре города наличие паркинга, безусловно, обязательно, причем вне зависимости от сегмента. При этом число машино-мест определяется классом проекта, количеством запроектированных квартир и квартирографией, а также диктуется определенными градостроительными нормами.
Как утверждают эксперты, большинство девелоперов предпочитает строить подземные паркинги. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать прилегающее к жилому комплексу пространство и организовать сквер, парк, зону отдыха, построить объект социальной или коммерческой инфраструктуры. Наземный паркинг это пространство «съедает», снижая ликвидность проекта.
Побудительных мотивов к покупке места в паркинге у покупателей несколько. Конечно, куда приятнее и спокойнее, когда машина в тепле и под охраной, особенно в свете разговоров последнего времени об угонах и разборках авто на запчасти и комплектующие. Машино-место в подземном гараже за последние годы стало не роскошью, а одним из критериев комфортной жизни человека. Это экономия времени и нервов в поиске парковки, это чистая обувь и, как следствие, чистый салон авто, это всегда готовый к поездке теплый автомобиль, это когда с пакетами с парковки – сразу в лифт!
Кроме того, становится все сложнее найти место около дома, и, наконец, к решению обзавестись машино-местом подводит и концепция «двор без машин», в котором нельзя «приткнуть» автомобиль куда-нибудь к краю детской площадки. Конечно, выгоднее приобретать машино-места на начальных этапах строительства, потому что по мере возведения и сдачи дома в эксплуатацию цена паркинга растет.
Нередко покупатели совмещают покупки – одновременно приобретают и квартиру, и машино-место. Это снижает общую сумму сделки, так как в большинстве случаев застройщик предлагает покупателю скидку при подобных единовременных покупках.
Так поступил застройщик PAN City Group2 в подземном паркинге ЖК «SMART City»1, объявив о старте акции «При покупке квартиры – машино-место со скидкой 5%»3! Аналогичная скидка 5% предоставляется покупателю при покупке двух и более машино-мест.
Таким образом, сейчас можно приобрести семейное машино-место по цене от 654,5 тыс. руб., а машино-место категории «стандарт» – от 750 тыс. до 950 тыс. руб.
Не все знают, что машино-место можно приобрести в ИПОТЕКУ4 по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% – таким образом, можно получить машино-место всего за 5,8 тыс. руб. в месяц!
Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку5, не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места.
Успеть забронировать и приобрести квартиру с машино-местом можно по телефону отдела продаж 207-17-07.
Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City, или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
1 ЖК «SMART City» – многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».
2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».
3 Скидка 5% на машино-места в ЖК SMART City предоставляется при покупке двух машино-мест и более в одни руки либо при единовременной покупке квартиры и машино-места. Срок проведения акции – с 17.04 по 30.06.2023 г. Количество машино-мест, участвующих в акции, ограничено.
Подробная информация размещена на https://morion-smartcity.ru/.
4 Ипотека предоставляется на покупку машино-места путем заключения договора купли-продажи. Процентная ставка при покупке машино-места в готовом доме составляет 10,4% для участников зарплатного проекта банка «ДОМ.РФ» и 10,6% годовых для остальных клиентов. Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 тыс. до 2 млн руб. (для регионов), срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма ежемесячного платежа 5809,41 руб. рассчитана для семейного машино-места стоимостью 654 500 руб. с учетом скидки 5% при покупке в ипотеку под 10,4% годовых при первоначальном взносе 15% (93 266,25 руб.) на 15 лет. Информация предоставляется банком «ДОМ.РФ», универсальная лицензия ЦБ РФ №2312 от 19 декабря 2018 года. Расчет актуален на 10.05.2023 г.
5 Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение автостоянки ЖК «SMART City» на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома, отм. (–0,900). Выход из помещения автостоянки ЖК «SMART City» на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале (отм. –3,950), осуществляется на улицу.
ООО СЗ "МОСТ Сити Проект"
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