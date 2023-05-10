В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за заморозков в Свердловской области с 11 по 13 мая. По данным уральского Гидрометцентра заморозки в воздухе и на поверхности почвы ночью достигнут -5 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В четверг, 11 мая в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 0°…+5° (местами заморозки до -5°), днем — +12°…+17°, на севере до +9°. Ветер северо-восточный с порывами 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 12 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0°…+5° (в горах и низинах заморозки до -2°). Днем она поднимется до +11°…+16°. Ветер южный с порывами 5-10 м/с.

В субботу, 13 мая, на севере области местами ожидается небольшой дождь, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +1°…+6° (в горах и низинах заморозки до -4°), днем — +11°…+16°. Ветер северо-западный с порывами 4-9 м/с.

Кроме того, 10-13 мая местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность и чрезвычайная пожарная опасность на юге региона.

Диана Сунагатуллина

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