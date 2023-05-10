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обновлено 13:19

Птицефабрикой в Кунгуре заинтересовались два агрохолдинга

У птицефабрики «Комсомольская», выставленной банком «Траст» на продажу, появились потенциальные инвесторы. Как сообщили «Ъ-Прикамье» источники на рынке, приобретением фабрики заинтересовались удмуртский агрохолдинг «Комос Групп» и структуры владельца башкирской ГК «Таврос», управляющего партнера AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. В «Комос Групп» и «Тавросе» комментарии не предоставили.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Торги по продаже 100% акций АО «Птицефабрика “Комсомольская”», управляющего фабрикой, были объявлены в начале апреля. Аукцион назначен на 19 мая.

Птицефабрика «Комсомольская» расположена в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка птицефабрики по итогам 2021 года — 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 490 млн руб.

В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года господин Колесников, не справившись с обслуживанием долга перед Сбербанком, продал «Здоровую ферму» группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») вместе с «Комсомольской». Цена сделки не называлась. В декабре 2018 года актив, включая ПТФ «Комсомольская», был выкуплен санированным государством банком «Траст», созданным Центробанком для управления непрофильными агроактивами. Единственным учредителем птицефабрики стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг».

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