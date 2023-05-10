В Краснодаре продавец ювелирного магазина подменила драгоценности стоимостью 8 млн рублей

Советский районный суд Краснодара признал 25-летнюю жительницу Иркутской области виновной в присвоении имущества ювелирного салона Kosh you стоимостью 8,3 млн. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Девушка, работавшая консультантом в салоне, подменила драгоценности на подделки, после чего вынесла ювелирные изделия и передала их сообщнику.

По данным суда, жительница Иркутской области в 2021 года разместила свое резюме на сайте вакансий, на ее объявление откликнулся мужчина и предложил работу с обучением. Для этого она должна была приехать в другой город и научится разбираться в ювелирных изделиях. Девушка прошла стажировку в должности консультанта в ювелирном магазине, после чего в апреле 2022 года приехала в Краснодар и устроилась в салон Kosh you в ТЦ «СБС». Действуя по указанию сообщника, девушка подменила ювелирные изделия, вынесла настоящие драгоценности и передала их курьеру. После совершения преступления подсудимая съехала со съемной квартиры и вылетела в Москву, но там она сама пришла в отдел полиции и все рассказала.

Суд назначил похитительнице наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Анна Перова, Краснодар