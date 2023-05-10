С «Килстройинвеста» взыскали задолженность за аренду земли в Рязанской области

Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Килстройинвест» 47,1 млн руб., в том числе 36,19 млн руб. задолженности по арендной плате, 10,75 млн руб. процентов за пользование чужими средствами в пользу АО «Дом.РФ», следует из решения суда от 5 мая.

По материалам дела, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) в июле 2014 года заключил с «Килстройинвестом» договоры аренды двух земельных участков общей площадью 181,4 га в районе поселка Варские Рязанской области для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Срок аренды участков — 15 лет.

Позднее Фонд РЖС передал права по договорам АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), впоследствии переименованному в АО«Дом.рф»

«Килстройинвест» не платил за аренду более трех раз подряд, и в апреле 2018 года арендодатель уведомил его об одностороннем отказе от договора аренды, просил в течение 30 календарных дней освободить и вернуть участки. После того, как участки не были возвращены, арендатору была начислена плата за фактическое пользование землей с четвертого квартала 2018 года по четвертый квартал 2022 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Килстройинвест» возводил в Уфе ЖК «Миловский парк», который до конца пока не достроен. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. граждан и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму около 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам был причинен ущерб на сумму около 45 млн руб. В 2020 году «Килстройинвест» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Два года спустя экс-руководители компании были приговорены к различным срокам заключения.

Майя Иванова

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