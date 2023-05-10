Впервые за долгое время МЗиК не планирует выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (МЗиК, Екатеринбург) рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогу прошлого года. Как указано в сообщении компании, «по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли».

Как писал «Интерфакс», по итогам 2021 года уральский завод направила на выплату дивидендов 694 млн руб. По итогам 2020 года — 1,08 млрд руб.

Согласно сообщению компании, на годовом собрании (15 июня) акционеры также планируют утвердить годовой отчет и финансовую отчетность, утвердить распределение прибыли по результатам прошлого года, избрать членов Совета директоров, ревизионной комиссии, а также назначить индивидуального аудитора.

Машиностроительный завод им. М.И. Калинина занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.

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