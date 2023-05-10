В саду имени Аксакова в Уфе снесут входную группу со стороны улицы Пушкина

Власти Башкирии приняли решение о сносе арки главного входа в сад имени Аксакова. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве.

По его словам, колонны дали сильный крен и в любой момент могут упасть. Главный вход в парк может представлять опасность для посетителей.

«Это надо сносить и восстанавливать один в один из натурального камня такой же объект. Потому что он не подлежит восстановлению»,— заявил господин Хабиров.

При этом, отметил он, в мэрии должны объяснить жителям города, что входная группа будет воссоздана заново. Глава региона привел в качестве примера аналогичный опыт реставрации входной группы парка Нефтехимиков.

В середине апреля началось благоустройство сада имени Аксакова. Там планируется заменить асфальтовое покрытие на брусчатку или гранитную плитку, обновить систему освещения, построить детскую и скейт-площадку. Завершить работы планируют в конце сентября.

Ранее сообщалось, что вид главного входа с улицы Пушкина не изменится, при этом планируют построить новую входную группу.

В 2019 году Башкультнаследие включило сад имени Аксакова в региональный реестр памятников истории и культуры. Любые работы по благоустройству в нем возможны только по результатам утвержденной государственной историко-культурной экспертизы. Входная группа по улице Пушкина выполнена в традициях «сталинской неоклассики» середины ХХ века. Она состоит из центрального портика-входа с восемью колоннами и билетных касс. Центральный вход входит в предмет охраны объекта культурного наследия.

Наталья Александрова

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