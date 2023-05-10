В Ярославле ларьки на остановках обяжут оборудовать табло с расписанием транспорта

Владельцы нестационарных торговых объектов (НТО), совмещенных с остановками общественного транспорта, должны будут за свой счет разместить электронное табло с информацией нерекламного характера. Об этом на комиссии по законности муниципалитета Ярославля рассказала заместитель мэра Елена Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остановка в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Остановка в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Для исполнения новых требований в мэрии намерены внести изменения в «Правила благоустройства территории города Ярославля», внеся в них дополнительные пункты о содержании НТО, совмещенных с остановками общественного транспорта. Такие ларьки должны быть оборудованы навесом с внешней подсветкой.

«Навес оборудуется электронно-динамическим табло для размещения сведений информационного, не рекламного характера, которое размещается на боковой (или задней поверхности навеса)»,— уточняется в проекте изменений «Правил благоустройства».

Депутаты на комиссии по законности попросили заместителя мэра Ярославля Елену Гудкевич уточнить, будет ли на электронном табло информация о расписании транспорта. Заместитель мэра подтвердила, что табло на остановках, совмещенных с НТО, будут такими же, как на обычных городских остановках без ларьков.

«Мы предполагаем, что они будут оформляться в едином ключе с остановочными комплексами, которые не оснащены НТО. Визуализация подсветки и информационного табло сейчас отсутствует, но у нас есть время для ее разработки»,— сказала Елена Гудкевич.

Платить за установку табло будет предприниматель-владелец нестационарного торгового объекта. Кроме того, торговые точки хотят обязать установить урны. Исключительно снаружи и возле каждого входа.

Процесс изменения «Правил благоустройства» не быстрый, сначала должны пройти публичные слушания по данному вопросу. Их должен объявить муниципалитет, а провести в течение месяца мэрия. В случае принятия изменений у владельцев НТО будет время до 1 июля 2024 года, чтобы оборудовать свои комплексы нормативными навесами, закупить табло и установить урны.

Андрей Иванов