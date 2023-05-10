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В Курганской области создали группу юридической помощи погорельцам

Адвокатская палата Курганской области создала группу юридической помощи пострадавшим от пожаров в регионе. Как сообщает в своем telegram-канале глава Кургана Елена Ситникова, юристы готовы давать погорельцам бесплатные консультации. Обратиться к ним можно по адресу ул. Кирова, 60 или по телефону 22-92-00.

Мэр Кургана напомнила, что администрация также в круглосуточном режиме продолжает работать с пострадавшими. Так, для погорельцев работают горячие линии, специалисты которых могут проконсультировать по адресам пунктов временного размещения, оказать психологическую помощь.

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