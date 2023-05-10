Росприроднадзор просит «Красное Сормово» возместить 37 млн рублей ущерба из-за свалки

Нижегородское управление Росприроднадзора оценило ущерб от крупной свалки на улице Щербакова в Сормовском районе в 37 млн руб. Ведомство просит завод «Красное Сормово», которое владеет участком, добровольно выплатить компенсацию на эту сумму.

Свалку обнаружили еще в 2020 году. На участке навалены строительные и бытовые отходы, древесные остатки и крупногабаритный мусор. В пресс-службе «Красного Сормова» ранее отмечали, что завод владеет только частью той территории, где образовалась свалка. Предприятие не складирует мусор на участке и периодически вывозит скопившиеся отходы, говорили представители судоверфи.

В Росприроднадзоре настаивают, что ответственность за образование свалки несет именно «Красное Сормово». Предприятие уже привлечено к ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель и охране почв»).

«В случае отказа от добровольного возмещения ущерба, Росприроднадзор будет добиваться взыскания в судебном порядке»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Еремина