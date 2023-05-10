Глава управления СК по Курганской области проведет прием в пострадавшем от пожара селе

Руководитель управления СК России по Курганской области Богдан Францишко проведет прием пострадавших от пожаров жителей микрорайона Смолино Кургана и села Юлдус (Шадринский район). Об этом сообщают в ведомстве.

Мероприятия проводятся с целью соблюдения прав пострадавших и решения проблемных вопросов. В микрорайоне Смолино прием граждан пройдет 11 мая с 10:00 у здания церкви. В селе Юлдус прием начнется 12 мая с 11 часов в здании местной школы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 7 мая в селе Юлдус в результате пожара пострадали как минимум 20 строений и местная школа.