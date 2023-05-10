На Кубани в 1,5 раза снизилось количество фальшивых рублей

По итогам первого квартала 2023 года в банковской системе Краснодарского края выявили и передали правоохранительным органам 149 банкнот с признаками подделки. Это на 339 банкнот меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тренд к сокращению числа фальшивых банкнот наблюдается на протяжении 15 месяцев. В первом квартале текущего года чаще всего встречались поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб., их было выявлено 98 штук (- 65% год к году). Также обнаружено 30 фальшивых купюр номиналом 1 тыс. руб. и 20 купюр – номиналом 2 тыс. руб.

Кроме того, за отчетный период выявлено семь фальшивых долларов США.

Как пояснил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов, существуют простые правила защиты от фальшивок. Для начала нужно знать признаки подлинности российских денег и проверять деньги до того, как они окажутся в бумажнике. При малейших сомнениях не следует принимать купюру. Лучше попросить заменить ее либо вообще отказаться от покупки или сделки. В любом случае нельзя расплачиваться фальшивой банкнотой. Необходимо обратиться в банк за ее бесплатной экспертизой.

По данным ГУ Банка России, в регионах ЮФО и СКФО в первом квартале текущего года было обнаружено 487 поддельных банкнот и 2 монеты. В целом по стране за указанный период – 3018 фальшивок, что почти на 63% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Андрей Пугачев

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