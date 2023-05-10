В Оренбурге обнаружен зоопарк, работавший без лицензии

Прокуратура уличила в нарушениях индивидуального предпринимателя-владелицу зоопарка в Оренбурге. Об этом сообщает надзорное ведомство.

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«Вопреки требованиям ч. 9 ст. 15 и ч. 4 ст. 27 Закона об ответственном обращении с животными у индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на содержание и использование животных в зоопарке»,– говорится в сообщении.

Кроме того, размеры клеток, в которых содержатся гамадрилы (плащеносные павианы), а также террариума, в котором находится нильский крокодил, не отвечает требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

В связи с этим прокуратура района внесла руководителю зоопарка представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Также индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ст. 10.6 КоАП РФ) и работу без специального разрешения (ст. 14.1 КоАП РФ).

Ранее в региональной столице соседней с Оренбуржьем Самарской области возникла необходимость переезда зоопарка. Минкульт объяснил ее тем, что пространство, которое сейчас занимает учреждение, невозможно лицензировать.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Зоопарк выселяют из Самары».

Георгий Портнов