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Полиция разыскала одного участника массовой драки в Сочи

Полиция Сочи установила одного из участников массовой драки в Лазаревском районе. По данным правоохранителей, четверо неизвестных избили мужчину на улице Звездной, на место незамедлительно приехали наряды полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Задержанным оказался 29-летний приезжий. В отношении него составили административный материал по статье «Мелкое хулиганство».

Личности остальных нападавших устанавливаются. По предварительной информации, конфликт возник из-за личной неприязни. Полицией организована проверка.

Олег Исаев

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