Случаев заболевания жителей Удмуртии птичьим гриппом не зарегистрировали

В Удмуртии не зарегистрировали случаев заболевания жителей птичьим гриппом, сообщила в рамках пресс-конференции заместитель министра здравоохранения региона Марина Петренко. По ее словам, в настоящее время ситуация оценивается как благоприятная.

«Все граждане, которые обратились за медпомощью с территории очага, имеют клиническую картину респираторной вирусной инфекции легкого течения. У всех был забран биологический материал для исследования на вирус птичьего гриппа. Все результаты в настоящее время отрицательные. Мы продолжаем вести мониторинг»,— рассказала госпожа Петренко.

Отмечается, что летальность от птичьего гриппа по разным данным во всем мире составляет порядка 30%. Основная сложность заключается в том, что вирус группы А изменчив. «Поэтому масштабные мероприятия, которые проводятся не только у нас в Удмуртии, но и в стране, как раз направлены на предупреждение новой пандемии гриппа. Сами по себе вирусы животных исторически могут распространяться только внутри популяции животных, но поскольку именно вирусы гриппа обладают очень высокой изменчивостью, то рано или поздно в результате мутаций вирус гриппа приобретает антигенные свойства и начинает передаваться от животному к человеку»,— сказала замминистра здравоохранения Удмуртии.

«Мы не знаем, какой промежуток времени необходим для того, чтобы вирус приобрел новые свойства, и стал передаваться от человека к человеку. Как только вирус птичьего гриппа приобретет свойство передаваться от человека к человеку, мы будем стоять на пороге новой пандемии. Все мероприятия, которые проводятся в настоящее время, направлены на удлинение этого промежутка времени»,— подчеркнула Марина Петренко.