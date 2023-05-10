Мэрия готовится к ликвидации оползня под станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде

Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода ежедневно мониторит ситуацию со сходом грунта под станцией канатной дороги. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в учреждении, одновременно с этим специалисты разрабатывают проект по ликвидации оползня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным управления, грунт сошел в апреле. Специалисты инженерной защиты города предприняли временные меры, чтобы ограничить попадание поверхностных вод в зону оползня. Сегодня раскрытия новых трещин, из которых могли бы образоваться оползни, на участке под станцией канатной дороги не наблюдается.

Андрей Репин