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Мэрия готовится к ликвидации оползня под станцией канатной дороги в Нижнем Новгороде

Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода ежедневно мониторит ситуацию со сходом грунта под станцией канатной дороги. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в учреждении, одновременно с этим специалисты разрабатывают проект по ликвидации оползня.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным управления, грунт сошел в апреле. Специалисты инженерной защиты города предприняли временные меры, чтобы ограничить попадание поверхностных вод в зону оползня. Сегодня раскрытия новых трещин, из которых могли бы образоваться оползни, на участке под станцией канатной дороги не наблюдается.

Андрей Репин

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