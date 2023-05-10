На рынке труда Челябинской области снизилась активность соискателей

В апреле количество активных резюме в Челябинской области сократилось на 5,2% по сравнению с мартом, сообщают аналитики hh.ru. Аналогичная динамика наблюдается в среднем по УрФО, в России снижение активности соискателей составляет 5,1%.

Авторы исследования отмечают, что уменьшение числа активных резюме характерно для всех профессиональных сфер. Заметнее всего количество анкет снизилось в сферах «Автомобильный бизнес» (-12,5%), «Спорт, фитнес, салоны красоты» (-11,4%), «Продажи, обслуживание клиентов» (-10,5%), «Медицина, фармацевтика» (-10,4%), «розничная торговля» (-10,2%). Меньше всего сократилось предложение в сфере страхования (-1%).

Чаще всего в апреле южноуральцы искали работу в сфере продаж (19% резюме). Также в пятерку самых популярных направлений вошли рабочий персонал (17%), домашний, обслуживающий персонал (16%), производство и сервисное обслуживание (14%), транспорт, логистика и перевозки (13%).

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина полагает, что показатели рынка труда в апреле «подтверждают снижение критичности трудоустройства» на фоне рекордно низких показателей безработицы. «Рынок труда вновь в полной мере ощущает на себе эффект демографической ямы – “вымывание” молодых возрастных когорт трудоспособного населения. Количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. Для самих соискателей это скорее плюс – меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но вот для бизнеса эта ситуация – серьезный вызов».

В hh.ru отмечают, что срок привлечения кандидатов на работу за последнее время увеличился в полтора раза. «Очевидно, что в таких условиях будут расти не только сроки закрытия вакансий, но и стоимость привлечения кандидатов, причем у всех участников рынка»,- говорит Наталья Данина.