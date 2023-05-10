В Татарстане задержали подозреваемого в осквернении памятника павшим воинам

Татарстанские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в осквернении памятника павшим воинам в селе Раифа. Об этом в Telegram-канале написал руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

По его словам, задержанным оказался житель Зеленодольского района, который имел в анамнезе психическое расстройство.

Сам инцидент произошел накануне после празднования Дня Победы. У памятника разбросали венки и конструкции с флагами, после чего сбросили на землю венчавшую стелу красную звезду.

"Ъ-Казань"