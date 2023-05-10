Предупреждение из-за высокой пожароопасности объявили с 12 по 15 мая в Тюменской области

В Тюменской области с 12 по 15 мая объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности. Чрезвычайная пожарная опасность местами сохранится на юге региона, сообщили в информационном портале правительства Тюменской области.

Напомним, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации: посещение лесов и разведение огня запрещено.

На данный момент в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров на площади 5,2 тыс. га. Шесть из них общей площадью 2 тыс. га локализованы. Тушением природных пожаров занимаются 1,3 тыс. человек, используется 214 единиц техники.

Диана Сунагатуллина

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