Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предупреждение из-за высокой пожароопасности объявили с 12 по 15 мая в Тюменской области

В Тюменской области с 12 по 15 мая объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности. Чрезвычайная пожарная опасность местами сохранится на юге региона, сообщили в информационном портале правительства Тюменской области.

Напомним, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации: посещение лесов и разведение огня запрещено.

На данный момент в Тюменской области действуют 12 лесных пожаров на площади 5,2 тыс. га. Шесть из них общей площадью 2 тыс. га локализованы. Тушением природных пожаров занимаются 1,3 тыс. человек, используется 214 единиц техники.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...