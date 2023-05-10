Краснодарцу отменили штраф за парковку чужого автомобиля

В столице Кубани в судебном порядке был отменен неправомерно наложенный на гражданина административный штраф за неоплаченную парковку, сообщает прокуратура города Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В городскую прокуратуру поступило обращение от краснодарца о неправомерном привлечении его к административной ответственности. В ходе проверки было установлено, что мужчина был оштрафован на 3 тыс. руб. за неоплату парковки. Но, как выяснила прокуратура, заявителя оштрафовали по ошибке. Мобильный комплекс «ПаркРайт» на платной муниципальной парковке зафиксировал транспортное средство, собственником которого гражданин не является.

По итогам прокурорской проверки на постановление административной комиссии принесен протест. В результате по решению Ленинского районного суда Краснодара оно было отменено. Производство по данному делу прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Андрей Пугачев

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