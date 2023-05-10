«"Милан" в обороне часто играет без ошибок»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов завершился вничью. «Реал» в Мадриде разошелся миром с «Манчестер Сити» (1:1). Голы забивали Винисиус Джуниор на 36-й минуте и Кевин Де Брёйне на 67-й. За развитием событий на «Сантьяго Бернабеу» следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Начался полуфинальный матч так, как и предсказывали эксперты. Футболисты «Сити» забрали мяч и начали с завидной регулярностью создавать у ворот «Реала» один опасный момент за другим. В середине первого тайма процент владения мячом команды Пепа Гвардиолы перевалил за 70. Но «Реал» все это выдержал и чудесным образом реализовал первый же серьезный опасный момент, который создал.

Гол Винисиуса Джуниора перед матчем можно было взять в «Лиге ставок» за 3,65. Но это было далеко не самое популярное пари. Большинство верили, что отличится Карим Бензема у «Реала» и, конечно, Эрлинг Холанн у «Сити». Но в этот раз они забить не смогли. Вместо норвежца ворота «Реала» во втором тайме поразил Кевин Де Брёйне. И первый полуфинальный матч Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1. В такой расклад, кстати, верили не многие. Лишь 10% клиентов «Лиги ставок» заключали пари на ничейный исход.

Но этот результат не изменил расклад сил. Шансов у «Манчестера» выйти в финал все равно больше, уверены букмекеры. Хотя Лука Модрич сразу после финального свистка заверял болельщиков, что никакого преимущества у «Сити» нет, и с этим согласен футбольный эксперт, тренер Андрей Талалаев: «С этим "Реалом" никакие ставки не проходят. Игровое превосходство будет у "Ман Сити", мяч будет у этой команды, все будет за "Ман Сити". Но с этим "Реалом"… Никогда не буду ставить против него».

Все решится в ответном матче, который пройдет 17 мая в Манчестере. Сегодня же нас ждет еще одна игра Лиги чемпионов. Во втором полуфинальном противостоянии сойдутся «Милан» и «Интер». Букмекеры отдают предпочтение команде Симоне Индзаги. Причем разница в коэффициентах серьезная: выход в финал «Интера» можно взять в «Лиге ставок» за 1,55, а «Милана» — за 2,5. Но, несмотря на это, футбольный эксперт Игорь Шалимов, который сам играл за «Интер», не смог отдать предпочтение одному из клубов: «Там, я думаю, шансы 50 на 50 и для "Интера", и для "Милана". Обе команды, конечно, бросают все, жертвуют где-то, может быть, играми в чемпионате из-за Лиги чемпионов».

И все же стоит сказать, что «Интер» больше забивает. Например, в последних четырех матчах команда отправила в ворота соперников 13 мячей. «Милан» не столь результативен, но в обороне часто играет без ошибок. Именно это в противостоянии двух итальянских команд может стать решающим фактором, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «"Милан", как мне кажется, прибавил в последних матчах. И пусть он не так часто выигрывает, как хотелось бы, много ничьих, но клуб почти перестал пропускать, и это может сыграть в полуфинале».

Букмекеры уверены, что много мячей в матче «Милан»—«Интер» мы не увидим. Зато коэффициенты на голы звезд достаточно высоки. В «Лиге ставок» есть даже спецпари, где можно взять голы Ромелу Лукаку у «Интера» и Оливье Жиру у «Милана». Коэффициент на то, что оба форварда забьют, 11. Любопытно, что большинство клиентов «Лиги ставок», несмотря ни на что, заряжают на успех «Милана» — как в первой игре, так и вообще в этом итальянском противостоянии. Но главное, чтобы осторожность команд не заставила нас дремать у телеэкранов при просмотре матча, который стартует в 22:00.