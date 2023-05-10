В Татарстане на три недели ограничили посещение лесов из-за вредных организмов

На три недели в Татарстане ограничили посещение лесов в районах в связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов. Постановление об этом подписал глава республиканского правительства Алексей Песошин.

Согласно документу, также запрещен въезд транспорта в леса.

Минлесхозу Татарстана предстоит установить предупредительные аншлаги и перекрыть ими лесные дороги. Кроме того, в выходные и праздники в местах массового посещения лесов необходимо организовать посты и патрулировать леса.

Список лесничеств, которые запрещены для посещения, можно посмотреть на сайте правительства региона.

"Ъ-Казань"