В Иркутской области за 100 млн рублей выставили на аукцион месторождение ниобия, фосфора и урана

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) выставил на аукцион лицензию на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Большетагнинском месторождении ниобия, фосфора, микроклина и урана. Участок площадью 1,5 кв. км находится в Тулунском районе Иркутской области.

Стартовая цена аукциона – 106,1 млн руб., провести его планируется в октябре 2023 года. Прием заявок завершится 29 августа.

Балансовые запасы Большетагнинского месторождения, по данным на начало 2022 года, составляют: 45 тыс. тонн пентоксида ниобия, 249,4 тыс. тонн пентоксида фосфора, 18,7 млн тонн микроклина и 774 тонны урана.

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Дарья Решетникова