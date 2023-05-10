Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дешевая и безопасная профилактика

Ученые «Сириуса» показали эффективность новой вакцины против туберкулеза

Ежегодное число смертей от туберкулеза в мире превышает 1,5 млн. Несмотря наµ множество исследований в последние десятилетия, ученым еще не удалось получить новую эффективную вакцину, которая пришла бы на смену старой БЦЖ. Специалисты научного центра трансляционной медицины университета «Сириус» разработали мультиэпитопную мРНК-вакцину, которая может стать эффективным препаратом для профилактики и лечения туберкулеза. Эффективность разработки доказывают результаты тестов in vivo.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пандемия COVID-19 внесла свой вклад в распространенность туберкулеза: с 2020 года общемировой уровень заболеваемости увеличился на 3–6%. Особое беспокойство вызывает рост случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, который не поддается лечению известными препаратами. По словам экспертов, более 50% повторных случаев инфицирования вызваны бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.

Ученые университета «Сириус» разработали мультиэпитопную мРНК-вакцину, которая способна формировать выраженный Т-клеточный ответ на антигены микобактерии туберкулеза. мРНК-вакцины могут обладать более высокой эффективностью по сравнению с вакцинами на основе белковых антигенов. А стоимость их производства и масштабирования дешевле, поскольку для производства используется бесклеточный способ наработки.

Результаты проведенных в университете «Сириус» тестов показали, что при введении мультиэпитопной мРНК-вакцины у мышей формируется выраженный Т-клеточный ответ. Именно Т-клеточный ответ играет ключевую роль в обеспечении полного уничтожения патогена. Этот аспект может быть ключевым в разработке эффективной терапевтической вакцины против туберкулеза: иммунная система вакцинированных сможет более эффективно бороться с патогеном за счет сформированного иммунитета.

В этом году ученые проведут повторный эксперимент на мышах для подтверждения полученных результатов. В случае подтверждения высокой эффективности вакцина перейдет на стадию доклинических исследований безопасности на нечеловекообразных обезьянах.

Исследование реализуется в рамках большой исследовательской программы «Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам», реализуемой при поддержке Минобрнауки России по национальному проекту «Наука и университеты» (Уникальный идентификатор контракта RF----193021X0001).

Роман Иванов, директор научного центра трансляционной медицины университета «Сириус», ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Как работают РНК-вакцины?

— Действующим веществом мРНК-вакцин являются молекулы рибонуклеиновой кислоты. Эти молекулы являются матрицей для синтеза белка — в них перекодируется заложенная в ДНК генетическая информация. При изготовлении мРНК-вакцины создают молекулу РНК, кодирующую белки (антигены) возбудителя инфекционного заболевания (вируса или бактерии). Для того чтобы доставить РНК в клетку, ее упаковывают в липидные наночастицы — миниатюрные контейнеры, защищающие РНК и обеспечивающие ее проникновение через клеточную мембрану. После попадания мРНК-вакцины в клетку в ней запускается синтез белков возбудителя, на которые развивается иммунный ответ.

— Чем они отличаются от «обычных» вакцин?

— У мРНК-вакцин есть несколько важных преимуществ. В случае «обычных» вакцин в организм в том или ином виде вводятся белки возбудителя. Их получают различными биотехнологическими методами. В случае мРНК-вакцин синтез антигенов возбудителя осуществляется естественным путем непосредственно в организме человека (так же как при вирусной инфекции), вследствие чего такие вакцины обладают высокой иммуногенностью и профилактической эффективностью.

При этом отсутствует необходимость наработки патогенных микроорганизмов, а сама мРНК не обладает инфекционным потенциалом. При производстве мРНК-вакцин отсутствуют примеси, источником которых могут быть микроорганизмы.

— Можно ли создать вакцины с подобным действием для других заболеваний?

— Ключевым преимуществом технологии мРНК-вакцин является возможность оперативно модифицировать продукт и быстро внедрять его в производство, что особенно важно в отношении быстро мутирующих патогенов. Эта особенность мРНК-вакцин делает их незаменимым элементом системы быстрого реагирования на возникновение новых инфекционных заболеваний, особенно вирусной природы.

Освоение промышленной технологии упаковки мРНК в липидные наночастицы позволит разрабатывать РНК-препараты для лечения других заболеваний — в частности, онкологических. Кроме того, безвирусные системы доставки нуклеиновых кислот обеспечат опережающее развитие генной терапии.

— На ваш взгляд, как будет развиваться это исследование в дальнейшем?

— В 2023 году разработанная терапевтическая вакцина против туберкулеза пройдет дополнительные исследования на грызунах и нечеловекообразных обезьянах. Будет проведен большой объем фармацевтических исследований, подтверждающих стабильное качество препарата. После этого мы подадим заявку на проведение его клинического исследования. В следующем году в случае поддержки Минобрнауки будет проведена работа по созданию мРНК-вакцин против еще нескольких инфекционных заболеваний.

— Насколько доступно будет это лекарство, если оно будет выпущено на рынок?

— Технология мРНК-вакцин при ее масштабировании позволяет создавать относительно недорогие препараты. Уверены, что в случае доказанной безопасности и эффективности разработанная мРНК-вакцина будет доступна для россиян.

Подготовлено при поддержке университета «Сириус».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...