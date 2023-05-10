Экс-владельца «Уралавтоимпорта» пытаются обязать вернуть излишне полученную им пенсию и престижный спорткар

Финансовый управляющий бывшего владельца холдинга «Уралавтоимпорт» (УАИ) Сергея Шаклеина Илья Зуйкин подал в Арбитражный суд Пермского края заявление о разрешении разногласий с должником. По информации в картотеке суда, господин Шаклеин не известил управляющего о том, что ему была назначена пенсия по старости, превышающая установленную в РФ величину прожиточного минимума для пенсионеров. Господин Зуйкин требует обязать экс-владельца УАИ возвратить в конкурсную массу излишне полученную им пенсию в сумме 819 тыс. руб. за период с 19 февраля 2020 года по 31 января 2023-го и впредь ежемесячно передавать часть пенсии, на которую ее сумма превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об обоснованности требований управляющего, назначено на 24 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Наряду с этим управляющий Сергея Шаклеина подал заявление, в котором требует обязать должника передать ему престижный спортивный автомобиль Aston Martin DB 9 Coupe или документы-основания его выбытия, а также документы-основания выбытия квадроцикла Sportsman X2 800 EFI и трех снегоходов разных марок. Это заявление будет рассмотрено 30 мая.

«Уралавтоимпорт» прекратил свою деятельность в ноябре 2018 года. До этого холдинг был крупнейшим игроком автомобильного рынка в Перми, в его портфеле насчитывалось свыше десяти брендов. Однако у компании возникли трудности с обслуживанием кредитов, прежде всего основного — от Сбербанка. Кредитор обратился в суд с требованием признать несостоятельными несколько ООО, входящих в УАИ. В 2018-м был признан банкротом владелец холдинга Сергей Шаклеин, в отношении него была введена процедура реализации имущества.