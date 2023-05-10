В Петербурге скончалась музыковед Людмила Ковнацкая

Скончалась российский музыковед, доктор искусствоведения и профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая. Ей было 82 года, пишет 10 мая журнал «Музыкальная академия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая во время концерта в честь ее юбилея на сцене Малого зала Государственной филармонии

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая во время концерта в честь ее юбилея на сцене Малого зала Государственной филармонии

Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

О причинах смерти не сообщается. Дата и место похорон пока не известно. «Редакция «Музыкальной академии» потеряла бесценного друга и учителя. Для нас Людмила Григорьевна была и останется притягательным образцом мудрости, чуткости, человеческого достоинства и доброты. И незаменимым ориентиром — в профессии и в жизни»,— говорится в сообщении журнала.

Людмила Ковнацкая являлась заслуженным деятелем искусств России, ведущим научным сотрудником Российского института истории искусств, обладателем звания «ученый года» Кембриджского биографического центра. Она была одним из научных консультантов материалов про Россию Британского Энциклопедического Словаря, а также ученым, который читал лекции и доклады в ведущих европейских университетах.

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