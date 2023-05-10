Прибыль Occidental Petroleum упала на 48%

В условиях снижения цен на энергоносители прибыль американской нефтегазодобывающей компании Occidental Petroleum в первом квартале упала до $1,1 млрд, или на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль упала, даже несмотря на то что за отчетный период Occidental Petroleum увеличила объем добычи с 1,08 млн баррелей в день до 1,22 млн баррелей.

Снизились и другие показатели американской компании, в которой 24% акций владеет миллиардер Уоррен Баффетт. Выручка упала на 13%, до $7,26 млрд. Прибыль от нефти и газа до вычета налогов сократилась на 36%, до $1,6 млрд. Тем не менее компания выкупила у акционеров акции на сумму $752 млн в рамках годовой программы выкупа на $3 млрд и несколько повысила прогнозы добычи нефти до конца года. В субботнем интервью Уоррен Баффетт заметил, что не собирается выкупать Occidental Petroleum целиком, однако вполне доволен своими инвестициями в эту компанию. Акции Occidental Petroleum после публикации отчетности подешевели почти на 1,5%.

Алена Миклашевская