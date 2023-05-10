СКР обвинил бывшего главу МВД Петербурга Сергея Умнова в создании ОПГ

Бывший помощник главы МВД РФ и экс-глава полиции Петербурга Сергей Умнов стал фигурантом дела о получении взяток по делу МРЭО. Следственный комитет переквалифицировал обвинение ему и еще двум генералам, Ивану Абакумову и Алексею Семенову, из злоупотребления полномочиями в получение взяток, передает 10 мая 47news.

Как говорится в документах ведомства, «Сергей Умнов создал и возглавил организованную группу», которая за продление с филиалами коммерческих МРЭО договорных отношений получала взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программ ГУВД. Речь идет о фонде, созданном в 2007 году. Трем генералам и начальнику правового отдела Управления ГИБДД Елене Копьевой вменяется продлений отношений с МРЭО с 2013 по 2018 год.

По версии следствия, руководство филиалов перевело в фонд более 64,6 млн руб. В частности, на эти деньги приобретались элитные автомобили, проводился ремонт помещений фонда и организовывались праздники для сотрудников МВД.

Чем известен Сергей Умнов 5 июля помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Подробности биографии господина Умнова — в справке «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Умнов

Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Сергей Умнов

Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Умнов Сергей Павлович родился 16 октября 1964 года в деревне Волое Калужской области. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение». В 1986 году начал службу в органах внутренних дел милиционером патрульно-постовой службы УВД Куйбышевского райисполкома Санкт-Петербурга. В этом же году перешел работать в уголовный розыск на должность младшего инспектора уголовного розыска. С 1993 года продолжил службу на различных оперативных должностях в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, дослужился до заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2004 году был назначен на должность заместителя начальника криминальной милиции, которую возглавил в 2007 году. После реформирования органов внутренних дел в 2011 году был назначен на должность заместителя начальника, а с 1 марта 2012 года — начальником ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 8 февраля 2019 года — помощник министра внутренних дел России. В 2013 году указом президента России ему было присвоено специальное звание «генерал-лейтенант полиции». Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского.

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