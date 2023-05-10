Росприроднадзор расследует ситуацию с озером Лебединое в Волжском районе Самарской области

Руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова взяла на контроль ситуацию с озером Лебединое в Волжском районе. Ранее в сети появилась информация о складировании на территории озера строительных отходов. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На место уже выезжали специалисты РПН, которые отобрали пробы отходов и установили собственника участка»,– говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается объем нанесенного ущерба. Кроме того, подтвердился «факт засыпки берегов», написал Александр Хинштейн.

Георгий Портнов