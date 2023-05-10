Депутаты определились с датой отчета мэра Ярославля

Отчет мэра Ярославля Артема Молчанова о работе в 2022 году состоится 21 июня 2023 года. Дату утвердили на комиссии по законности муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Традиционно градоначальник отчитывается о работе мэрии за предшествующий год во втором квартале текущего года. В 2023 году Артем Молчанов выступит перед депутатами 21 июня. Причем отчитываться действующему градоначальнику придется за работу своих предшественников. Как известно, до 16 мая 2022 года мэром Ярославля был Владимир Волков, а до 7 ноября исполняющим обязанности градоначальника трудился Илья Мотовилов. И только последние два месяца 2022 года мэрию возглавлял господин Молчанов.

Вопросы для отчета мэра депутаты также утверждают заранее. Сам документ публикуется на сайте мэрии. Отчет мэрии за 2021 год депутаты заслушали 15 июня 2022-го. В качестве докладчика выступал и.о. мэра города Илья Мотовилов.

Андрей Иванов