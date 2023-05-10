На Кубани за сутки коронавирусом заболели 223 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 23 человека. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 16 женщин и 7 мужчин, в том числе пятеро детей в возрасте от 1 года и 7 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре зарегистрировали девять случаев заболевания, в Анапе и Тимашевском районе обнаружили по три заболевших, в Новопокровском муниципалитете выявили два случая. В Новороссийске, Сочи, Армавире, Динском, Ейском и Усть-Лабинском районах зарегистрировали по одному случаю.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 362 103 случая заболевания коронавирусом. Из общего числа инфицированных с выздоровлением выписали 350 450 пациентов, 11 199 человек скончались.

Анастасия Донскова

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