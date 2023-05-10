В Екатеринбурге планируют внедрить новую технологию по сжиганию отходов «Реактор Филиппенкова»

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения о внедрении в городе новой технологии по утилизации углеводородсодержащих отходов методом пиролиза — модульно-мобильной установки «Реактор Филиппенкова». Провести слушания планируется 30 мая.

Как говорится на сайте «ОВОС: общественные слушания», заказчиком проекта в Екатеринбурге является компания «НПП Динамика». (директором и учредителем является Елизавета Филиппенкова — совладелец ООО «Екатеринбургинвестстрой», владелец «Специализированный застройщик УК «Краснолесье»). Исполнитель — московская компания «Барс».

В качестве модельной площадки выбрана территория на ул. Черняховского, 68. Применение технологии планируется на всей территории России. Воздействие технологии на окружающую среду оценят до 30 июня.

Диана Сунагатуллина

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